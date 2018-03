Três veículos se envolvem em acidente no centro da cidade

No final da tarde de hoje, 18, por volta das 17h45 em acidente envolvendo três automóveis na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao cruzamento com a rua Antônio Pires resultou em danos materiais.

De acordo com o motorista do Corolla, ele transitava na avenida no sentido bairro/centro, quando um VW Gol, branco freou bruscamente, fazendo com que o Corsa, verde, que vinha logo atrás diminuísse bruscamente a velocidade, e ele não conseguiu frear a tempo provocando a colisão.

Com o impacto do Corolla, o Corsa subiu a calçada e ficou bastante danificado. O Corolla teve sua lateral frontal direita destruída.

Fotos Roberto John