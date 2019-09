Tribuna Livre debaterá a situação do Presídio de São Sepé

A Defensoria Pública do município e a Diretoria do Presídio Estadual de São Sepé participarão da chamada Tribuna Livre, durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (17), para debater com a comunidade Sepeense a real situação do Presídio de São Sepé e a questão do cárcere dos apenados. A defensora pública Cláudia Alves da Rocha estará explicando a real situação da casa de detenção.

O objetivo do debate é convidar a população a entender aspectos legais previstos na legislação de execução penal, bem como os aspectos reais da estrutura física e humana de quem trabalha no presídio, e, ainda, um olhar pelo viés do preso.

Tal debate visa informar, bem como permitir que a população sinta-se convidada a participar deste assunto, lembrando que os sujeitos segregados são cidadãos de São Sepé e eventualmente de outras cidades.

Foto: Defensora Pública.