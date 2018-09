TV Seja Digital e municípios da região centro assinam termo

Prefeitos e representantes dos municípios da Região Central do Estado, assinaram na manhã desta quarta-feira, 19, o Termo de Cooperação com a Entidade Administrativa da Digitalização (EAD) de canais de TV Seja Digital. A solenidade ocorreu no Hotel Itaimbé e contou com representantes de oito municípios da Região Central, que também terão, a partir do dia 05 de dezembro, o sinal de televisão analógico desligado.

O ato contou com representantes da Seja Digital, organização não-governamental responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital, tem cmo objetivo divulgar a ação e mobilizar os cidadãos das cidades para que façam a migração dos sinais, já que a TV digital oferece melhor transmissão de imagem e som e a partir do dia 05 de dezembro, o sinal de televisão analógico será desligado.

Os beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros, tem direito ao Kit com antena e conversor gratuitamente. O beneficiário deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para 147 com o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) em mãos.