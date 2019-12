Últimas semanas da promoção 15 Anos Rede Vivo

A promoção 15 Anos Rede Vivo, que começou em março e traz como garotos-propaganda o Guri de Uruguaiana e o Licurgo, chegará ao fim neste mês com o grande sorteio de três carros zero e mais 45 vale-compras de R$ 500,00. No primeiro sorteio, em agosto, 45 clientes já foram contemplados com vale-compras.

Para participar da promoção, os clientes devem realizar compras acima de R$ 50,00 em qualquer supermercado da rede. Assim, ganham um cupom para preencher e depositar na urna. Ao se cadastrar no hotsite da promoção (aniversario.redevivo.com), também é possível receber os cupons já preenchidos, precisando somente marcar a resposta correta na pergunta.

O prazo para depositar os cupons e concorrer vai até 21 de dezembro, às 19h, em todos os supermercados da Rede Vivo. Até a primeira quinzena de novembro, já foram distribuídos mais de um milhão e seiscentos mil cupons.

O sorteio acontecerá dia 28 de dezembro, às 15h, na Rede Vivo de São Gabriel. O evento poderá ser acompanhado pelas redes sociais da Rede Vivo e também ao vivo pela Rádio Tchê São Gabriel.