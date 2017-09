Últimos dias para o Recadastramento biométrico

Mais de 5 mil eleitores ainda não realizaram o recadastramento biométrico em São Sepé. Segundo dados do cartório eleitoral no município, dos 19.549 eleitores, somente 14.371 eleitores fizeram recadastramento, faltando recadastrar 5.178 eleitores em São Sepé. Destes, muitos não moram mais na cidade. “É importante que se divulgue para estes eleitores que não moram mais em São Sepé que procurem o cartório eleitoral da cidade onde estejam residindo e solicitem a transferência do título para a cidade em que residem. Evitando-se assim que tenham o seu título cancelado”, alertou Bianca.

O recadastramento vai até a próxima quarta-feira (13). O eleitor é obrigado a comparecer sob pena de ter o título cancelado. Desde o início de agosto até 13 de setembro, o atendimento é para os eleitores do interior de São Sepé. Demais eleitores dos bairros já foram chamados pelo cartório e deve comparecer o quanto antes.

A chefe do cartório ainda lembra que em maio de 2018 o cadastro eleitoral ficará encerrado em virtude da eleição e os eleitores não terão como regularizarem sua situação eleitoral após este período. “Aproveito a oportunidade para informar que iremos atender no feriado do dia 07/09 (no horário normal, das 10h às 17h) tendo em vista estar perto o prazo final, dia 13/09″, disse Bianca.

A biometria serve para identificar o eleitor por meio da impressão digital, habilitando-o para o voto após o seu reconhecimento. Para tanto, o eleitor deverá comparecer ao cartório para coleta das digitais, da assinatura eletrônica e de fotografia digitalizada. Além disso, o recadastramento serve para atualizar o cadastro de eleitor.

O Cartório salienta que a prioridade de atendimento observa o cronograma, que termina agora, com o interior de São Sepé. Eleitores da cidade que não compareceram poderão ser atendidos somente caso sobrem fichas do atendimento prioritário (eleitores do interior).

Os constituintes devem comparecer com documento oficial com foto ou certidão original de nascimento ou casamento, título, e comprovante de residência no nome do eleitor de três meses atrás até um ano. O comprovante pode ser conta de água, luz, carnê de loja, correspondência oficial recebida, bloco do produtor, documento de carro ou moto, se emplacado em São Sepé.

Eleitores com até 21 anos, se morarem com seus pais, podem utilizar o comprovante em nome destes. Eleitores maiores de 70 anos são obrigados a fazer o recadastramento biométrico, senão terão seu título cancelado. Caso estes eleitores maiores de 70 anos não queiram mais votar, podem deixar cancelar, e caso tenham algum problema posteriormente com CPF, podem procurar o cartório e solicitar certidão de quitação, pois não são mais obrigados a votar.

Qualquer outra informação pode ser obtida pelo (55) 3233-1731. O cartório eleitoral atende de segunda à sexta, das 10h às 17h horas, sem fechar ao meio-dia.