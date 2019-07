Uma pessoa ferida após tiros e outra presa na noite de domingo

Na noite de domingo, 21, por volta das 22 horas, após informações que um Renault Sandero, com placas IRK 8441, de Canoas, estaria fazendo ameaças e amedrontando o comércio da cidade, a guarnição de serviço da Brigada Militar abordou o veículo na rua Humaitá, e ao fazer uma revista minuciosa encontrou um tijolo de maconha embaixo do banco traseiro, pesando 415 g e um papelote de cocaína no console. O condutor identificado como F.F. de L. foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.

Durante a abordagem um Toyota Corolla, de placas JPN 2036, transpôs a barreira policial em alta velocidade, jogando o veículo para cima dos agentes de segurança, sendo ouvido disparos de arma de fogo. O motorista foi atingido em um dos rins, levado ao hospital e encaminhado para Santa Maria.

O delegado de Polícia, Antônio Firmino de Freitas Neto, disse que as investigações devem avançar nos próximos dias e que a apreensão de um celular com o motorista do Renault Sandero poderá ajudar a polícia, e acredita que o carro que foi apreendido e o condutor, possam ter ligação com as ameaças feitas no comercio da cidade na semana passada.