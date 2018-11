Umbandistas comemoram 110 anos da religião no Brasil

O dia 15 de novembro entrou para a história como o Dia Nacional da Umbanda, e 16 de novembro ficou marcado pela fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. A casa situada no número 30 da rua Floriano Peixoto, em Neves, São Gonçalo –RJ (1908)

Até hoje os descendentes da família de Zélio Fernandino de Moraes não sabem explicar ao certo o problema de saúde que ele teve aos 17 anos. Só sabe dizer que, por vários dias, o estudante que sonhava seguir carreira na Marinha não conseguia sequer levantar da cama. Preocupada, sua família o levou a inúmeros médicos. Nem o tio do rapaz, o psiquiatra Epaminondas de Moraes, quis arriscar um diagnóstico. Um dia, Zélio acordou bem disposto e aparentemente curado. Na dúvida, um amigo sugeriu uma visita à Federação Espírita do Estado do Rio, em Niterói. Era o dia 15 de novembro de 1908. Chegando lá, o médium que dirigia a sessão espírita kardecista, pediu que Zélio sentasse à mesa. A certa altura, espíritos de caboclos (ancestrais indígenas brasileiros) e pretos velhos (escravos africanos) começaram a se manifestar. Na mesma hora, o dirigente, alegando que eram espíritos “atrasados”, pediu que se retirassem. Logo, Zélio foi incorporado por uma entidade que saiu em defesa das demais: “Se não houvesse ali espaço para espíritos de negros e índios cumprirem sua missão, ele (espírito) fundaria, já no dia seguinte, um novo culto na casa de Zélio”.Quando perguntaram seu nome, a entidade respondeu: “Caboclo das Sete Encruzilhadas”. E, em seguida, completou: “Para mim, nunca haverá caminhos fechados”.

No dia seguinte ao de sua primeira manifestação, 16 de novembro de 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas voltou a incorporar Zélio de Moraes. Dessa vez, para traçar as diretrizes da nova religião: vestir roupas brancas, usar guias de contas coloridas e, entre outras faculdades mediúnicas, priorizar a incorporação de espíritos.

“Com os que sabem mais, aprenderemos. Aos que sabem menos, ensinaremos. Mas, a ninguém viraremos as costas”, teria dito, na ocasião, Zélio de Moraes. “Um dos princípios básicos da umbanda é jamais fazer o mal. Isso inclui querer algo que pertença à outra pessoa, interferir no livre-arbítrio de terceiros ou cobrar para fazer consultas ou atendimentos”,

No Brasil, a liberdade de credo é assegurada desde a primeira Constituição da República, de 1891. Mesmo assim, a intolerância religiosa nunca deixou de existir. Além da intolerância, o maior entrave para a religião que cultua os orixás, é o desconhecimento. A umbanda está em constante evolução, assim como os espíritos que nela e por ela trabalham. O fato de reconhecer que existem entidades espirituais e que elas podem auxiliar nos enfrentamentos do dia a dia, por si só deveria ser algo a se considerar, mas o que vemos, são críticas aos desconhecidos ritos umbandistas, sem nenhuma vontade de aprender sobre o assunto, para emitir um julgamento embasado em fatos concretos. Seria interessante ressaltar que sob a ótica da reencarnação estes espíritos de negros e índios optaram, em suas últimas encarnações, viverem nestas condições. O que não exime o seu alto grau evolutivo, já que em outras encarnações podem alguns deles inclusive já terem sido médicos, cientistas, etc….

Outro aspecto que precisa ser combatido e esclarecido, é quanto a “fama” que criou-se dentro da religião, que ela seja um balcão de milagres, onde as pessoas conseguem o que querem. E também a visão de que tudo é a mesma coisa. “Umbanda é umbanda. Candomblé é candomblé. Espiritismo é espiritismo, quimbanda é quimbanda. Cada um tem fundamentos e visões diferentes. A umbanda prega o amor, a fé nas forças da espiritualidade, e oferece várias linhas de trabalho, com o objetivo de impulsionar os conhecedores ou apreciadores da religião à realizarem os movimentos certos em busca do que desejam , mas a ação é sempre de quem busca, a espiritualidade não interfere no livre arbítrio, a escolha é sempre nossa”. Salienta o Sacerdote de umbanda Marcus de Siqueira. “E quanto ao preconceito é proveniente da desinformação, da falta de estudo, de conhecimento”. Conclui.

Mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas/Zélio Fernandino de Morais, 1919.

Abri os seios doloridos de vossas almas feridas pela prova, abri o sacrário de vossos corações acrisolados na dor, para dar guarida às celestes emanações que pelos meus irmãos emissários constantemente vos envio, como refrigério ao sofrimento que de quando em vez vos vem despertar do letargo em que jazeis; para entreverdes as claridades espirituais da vossa regeneração, onde, filhinhos viveis muito acuados, aprendei comigo que sou manso e humilde a suportar o peso da vossa cruz; vinde, pelos ensinos que vos leguei, adquirir as virtudes que um dia formarão rico diadema para ornar as vossas frontes de espíritos redimidos. Vinde repousar no meu seio os vossos espíritos combalidos pela provação, certo de que felizes sois, pois que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Irmanai-vos pelo amor, compreendei que sois filhos de um mesmo Pai, chorai com os vossos semelhantes as suas desventuras, vesti os nus, confortai os aflitos e sereis dignos de seguir-me e sereis de fato meus discípulos.

Tudo passará meus irmãos muito amados; mas, as minhas palavras jamais passarão, queira ou não os vossos espíritos, porque elas ficarão gravadas no cálice deste recinto e algum dia quando ele ruir o pé, se levantará, e o vento envia por este mundo de meu Deus as minhas palavras. A árvore do Evangelho é semeada há dois mil anos na Palestina, eu a transportei para o rincão de São Gonçalo onde o meu olhar se fixa nutrindo o meu Espírito à esperança que breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda a parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão.Irmãos meus muito amados há longos anos que procuro reunir-vos todos, para que formeis um só rebanho sob minha direção; mas rebeldes, vos tendes conservado às minhas injunções, procurando antes servir o egoísmo das vossas matérias. Cumpridor fiel da vontade do PAI, toda a minha complacência se distribui por este pobre rebanho desgarrado. Prometi, porém que todos seriam salvos e espero levar-vos um dia limpos e puros, às suas sacratíssimas plantas, aureolados às vossas frontes pela luz brilhante da purificação final.

Estudai meus caros irmãos, gravando os meus ensinos, as minhas palavras em vossos corações, para que elas iluminem as vossas consciências, fazendo-vos finalmente compreender a necessidade que se vos impõe de remodelardes os vossos espíritos esmagando o orgulho e o egoísmo que os degradam e adquirindo as virtudes que os elevam no conceito do nosso Pai Criador.

Fonte: Pesquisa da redação e colaboração de Marcus de Siqueira, Sacerdote de Umbanda.