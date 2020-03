Unidade para recebimento de Soja é inaugurada na Cotrisel de Vila Nova do Sul

Na tarde de segunda-feira (16), foi inaugurada a unidade de recebimento de soja da Área Industrial da Cotrisel de Vila Nova do Sul. A estrutura construída conta com a mais moderna tecnologia para a movimentação do grão.

As novas instalações possuem capacidade para o recebimento de 400 mil sacos de soja, o que facilitará o armazenamento e o escoamento da produção, de associados e produtores rurais parceiros da cooperativa.

Estiveram presentes na inauguração o Presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno, o Vice-presidente, Sinval Gressler, o Prefeito de Vila Nova do Sul, José Moura, colaboradores e representantes do Conselho Administrativo da Cotrisel. O Padre Edmar José Lopes Mendes, da paróquia do município também esteve presente e proferiu uma benção nas instalações.

Para o Presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno “a nova unidade de recebimento de soja é um avanço para a Cotrisel e para o município de Vila Nova do Sul. Um importante investimento feito, que trará frutos positivos para todos que de alguma forma farão uso da estrutura. A tecnologia ajudará na estruturação da movimentação dos grãos e reduzirá custos para a cooperativa. Estamos muito felizes em poder entregar essa obra para os nossos associados, dentro do período previsto e esperamos ter ótimos resultados provenientes dessa unidade nos próximos anos”.

A estrutura conta com tombador, secador e quatro silos para armazenamento do grão, além de um amplo espaço para movimentação de caminhões.