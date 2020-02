Unidade Sesc de Saúde Preventiva atende gratuitamente em Vila Nova do Sul

Foto: Dora Barros.

A comunidade de Vila Nova do Sul contará com um reforço nos atendimentos gratuitos de saúde durante os meses de fevereiro e março de 2020. A Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP) oferecerá consultas na área de enfermagem e oftalmologia além de diversos tipos de exames, de 10 de fevereiro a 13 de março. A carreta ficará estacionada ao lado da Prefeitura Municipal, na Avenida Dário Antunes da Rosa, nº 432. As senhas para os atendimentos são limitadas e estão sendo distribuídas pela Secretaria Municipal de Saúde. A USSP funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, exceto feriados. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 99972-1141 / (55) 99677-3004 ou (55) 32341381 na Secretaria Municipal de Saúde.

No dia 12 de fevereiro, às 10h, acontece o lançamento da iniciativa reunindo autoridades e convidados. Na ocasião serão apresentados os serviços e a unidade móvel onde ocorrerão os atendimentos. Serão oferecidos exames de mamografia, ecografia, consultas oftalmológicas, exames capilares de colesterol, glicemia, verificação de pressão arterial, avaliação respiratória e coleta de citopatológico de colo uterino. Pioneiras no Brasil, as Unidades Sesc de Saúde Preventiva percorrem todo o Estado. As equipes são formadas por enfermeiros e técnicos de radiologia, além de médicos especialistas em oftalmologia e ultrassonografia.

Saúde Sesc – O Saúde Sesc – Uma Vida Melhor trata-se do conjunto de ações desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc em prol da promoção de uma vida mais saudável para os gaúchos. Desde sua criação, o Sesc tem a saúde como uma de suas prioridades e por isso desenvolve atividades na área preventiva e curativa com iniciativas como o programa Sorrindo para o Futuro, além das Unidades Sesc de Saúde Preventiva e OdontoSesc, além dos consultórios odontológicos.

Fonte: Jornal do Garcia.