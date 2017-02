Utilidade Pública: Caça e Pesca convoca associados para AGO

A Presidente da Sociedade Cultural e Recreativa Caça e Pesca, no exercício de suas atribuições convoca todos os associados quites com a tesouraria para uma Assembleia Geral Ordinária, prevista no Artigo 39, § 1º do Estatuto, que será realizada no dia 15 de fevereiro de 2017, na Sede Campestre do Clube em primeira chamada às 19 horas, com no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda chamada às 19h30min, com no mínimo 50 associados, e terceira e última chamada às 20 horas com qualquer número de associados, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo.

A inscrição de chapas concorrentes devem ser apresentadas 72 (setenta e duas) horas antes do horário previsto para a 1ª (primeira) chamada no escritório da Artcon, com no mínimo 50 assinaturas de sócios quites com a tesouraria.