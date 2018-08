O cachorro que atende pelo nome de Zu está perdido, precisando de ajuda para voltar para a casa.

Ele caiu do caminhão de mudança da família, no sábado, por volta das 16h na Avenida 15 de Novembro entre o Mercado do Sul e o prédio do antigo Mercado do Glaci.

Informações pelos fones: 99688-5094 ou 99990-0291, ou ainda whatsapp: 99681-1405.