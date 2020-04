Vacinação chega a mais de 3 mil pessoas em São Sepé

A vacinação contra a gripe já chegou a mais de 3.200 pessoas com mais de 60 anos em São Sepé. O terceiro lote de doses esgotou nesta sexta-feira, 3, mas a ação que tem como marca registrada o pano branco em frente às residências terá continuidade assim que o município receber uma nova remessa.

Quem ainda não recebeu a visita da equipe, deve continuar aguardando em casa. O secretário de saúde, Marcelo Ellwanger, orienta que os idosos não fiquem ansiosos, pois todos serão beneficiados com a imunização. Ele explica que a quantidade de vacinas enviadas ao município tem influência direta na agilidade da campanha. “O Ministério da saúde envia certo número a Porto Alegre. Lá, as doses são divididas entre as coordenadorias regionais de saúde. Das coordenadorias, elas são remetidas às cidades. Esse fracionamento acaba causando um pouco mais de demora no processo”, relata. Por outro lado, a estratégia domiciliar tem evitado que muitas pessoas se desloquem até a unidade de saúde, onde só então seriam informadas de que não há mais vacinas. “Com a recomendação de distanciamento social, quanto mais pouparmos quem quer que seja de sair às ruas, melhor”, diz Marcelo.

A etapa destinada à imunização de profissionais da saúde e idosos vai até o dia 16 de abril. Até lá, todas as regiões da cidade já devem ter recebido a campanha que está sendo desenvolvida por seis equipes. Para aqueles que não puderem atender os profissionais em casa, haverá uma segunda oportunidade, na ação chamada Dia D, prevista para 9 de maio.