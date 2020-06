Vacinação contra a gripe é prorrogada até o fim de junho

Faixas prioritárias contemplados pela terceira fase da vacinação contra a gripe têm até o fim de junho para buscar a imunização. A campanha, que encerraria na próxima sexta-feira, foi prorrogada em todo o Brasil em função da baixa adesão.

Assim como ocorre no cenário nacional, os números locais abaixo da meta preocupam. Isto porque, a vacina contra influenza ajuda os profissionais de saúde em um possível diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, colabora para reduzir a procura por atendimento, ultimamente bastante demandado por conta da epidemia do novo Coronavírus.

Neste momento, as doses são destinadas a crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência e indivíduos de 55 a 59 anos. Apesar da importância da imunização, a Secretaria de Saúde de São Sepé relata que a procura está inferior ao esperado por alguns desses públicos. O sistema de informação aponta que cerca de 50% das crianças da faixa etária recomendada tenham recebido a vacina. Da população de 55 a 59 anos, o índice é de 37%. O mesmo banco de dados aponta que o município tem 27 puérperas e destas apenas 9 procuraram a vacina. Já as gestantes são aproximadamente 164 – 81 delas estão imunizadas.

Quem deve procurar a vacina contra a gripe e onde?

Neste momento, podem se vacinar pessoas com deficiência, professores (mediante comprovação de atuação na área), crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e pessoas de 55 a 59 anos.

• Pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e aquelas com idade entre 55 e 59 anos – devem procurar a unidade básica de referência do seu domicílio.

• Crianças moradoras do interior: serão vacinadas no posto de saúde central.

• Crianças de seis meses a dois anos incompletos: serão vacinadas no posto do centro

• Crianças a partir de dois anos completos: serão vacinadas nas unidades de referência do domicílio.