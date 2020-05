Vacinação contra a gripe entra em uma nova fase. Saiba como vai funcionar

A campanha de vacinação contra a gripe entra em uma nova etapa nesta segunda-feira, 11. Ao longo desta semana, crianças de seis meses a menores de seis anos podem receber a imunização, bem como gestantes, mulheres até o 45º dia do pós-parto e pessoas com deficiência. Para evitar aglomerações e garantir maior abrangência entre os grupos mencionados, a ação vai funcionar da seguinte maneira em São Sepé:

Pessoas com deficiência, gestantes e puérperas – devem procurar a unidade básica de referência do seu domicílio.

Crianças moradoras da Vila Block: serão vacinadas na localidade.

Crianças moradoras do interior: serão vacinadas no posto de saúde central.

Crianças de seis meses a dois anos incompletos: serão vacinadas no posto do centro

Crianças a partir de dois anos completos: serão vacinadas nas unidades de referência do domicílio.