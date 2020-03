Vacinação contra a gripe: mantenha-se informado

A vacinação domiciliar contra a gripe já chegou a 800 pessoas. A Secretaria de Saúde de São Sepé comunica que as doses do município acabaram nesta sexta-feira, 27, mas um novo lote deve ser liberado na próxima semana.

Se a campanha ainda não passou na sua rua, basta aguardar. O trabalho será retomado assim que as novas vacinas chegarem. A regra ainda é a mesma: deixe um pano branco em lugar visível para sinalizar que há pessoas com 60 anos ou mais no local.

Se a equipe já esteve na sua casa, mas você não pôde atendê-la, não se preocupe. Haverá outra oportunidade de imunização no Dia D, que será divulgado em breve.