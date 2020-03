Vacinação contra influenza inicia em São Sepé

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dezenas de idosos se aglomeravam na unidade de saúde de Centro de São Sepé, na Rua Percival Brenner o que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, que é para idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, começou nesta segunda-feira em todo o país. Funcionários do posto de saúde pedem para que não fiquem próximos. Pacientes relatam que, dentro do posto, a direção está evitando que as pessoas fiquem próximas, antes da vacina.

A orientação para os idosos manterem distância segura de um metro uns dos outros.

Segundo a SMS, só será vacinado nessa etapa quem estiver dentro do grupo estipulado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, maiores de 60 anos e profissionais da saúde.

A segunda fase começa em 16 de abril, e contempla professores; profissionais de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Haverá ainda um terceiro momento, com início previsto para o dia 9 de maio.

Em São Sepé, todas as unidades de saúde estarão vacinando. Por isso, os cidadãos devem procurar o posto de referência do seu bairro. Neste momento, a imunização contra o influenza é fundamental, já que pode minimizar impactos nos serviços de saúde – quanto maior for o número de pessoas protegidas, menor será a necessidade de atendimentos médicos. É importante ressaltar que a vacina da gripe não protege contra o Coronavírus. Portanto, quem receber a dose, deve continuar tendo os cuidados para a prevenção da Covid-19.

O Corpo de Bombeiros de São Sepé em uma ação de conscientização voltada à comunidade, orientando os idosos que saiam somente para se vacinar com os cuidados necessários.