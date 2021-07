A vacinação em São Sepé segue avançando e a faixa etária caiu. Conforme a Secretaria de Saúde, a partir desta quinta-feira, 15, os sepeenses com 36 anos ou mais poderão receber a 1ª dose da vacina contra a Covid-19.

As aplicações acontecem nos ESFs por agendamento e no Clube do Comércio por livre demanda. Das 9h às 11h30min.

Cada sepeense deve portar CPF ou cartão SUS e documento de identidade.