Vai começar o Carnaval de São Sepé

Na manhã desta terça-feira, 8 de fevereiro, o auditório da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho sediou uma reunião com os presidentes das escolas de samba do São Sepé e representantes da Fundação Cultural, onde foram planejadas ações para o decorrer do ano e para o Carnaval 2022.

A conversa teve como objetivo manter as escolas ativas durante todo o ano de 2021, com atividades para criar atrativos para a comunidade sepeense e promoções para obter recursos financeiros.

Para o Presidente da Fundação Cultural e Vice-Prefeito de São Sepé, Fernando Vasconcellos, “o planejamento dessa festa tão democrática não pode acontecer às vésperas do evento, mas sim durante o ano todo. Ações que criem iniciativas das próprias escolas, agregam colaboradores e permite ofertar um carnaval divertido e seguro, para que se tenha em São Sepé o que muitas pessoas buscam fora da cidade, deixando de fomentar a economia local”.

Na ocasião, estiveram presentes: Fernando Vasconcellos, Vice-Prefeito e Presidente da Fundação Afif Jorge Simões Filho; Lucas Cirolini, Diretor Cultural; Sofia Corrêa, Diretora de Eventos; Magda Rodrigues,Presidente da Escola de Samba União da Lagoa; Gilberto Assis, Presidente da Escola de Samba os Kanalhas; Odete Borba, Presidente da Escola de Samba Imperadores do Ritmo e Silmar Santos, Presidente da Escola de Samba Imperatriz.