Valdair e Marlene são pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita de Formigueiro

O Vereador do Progresssitas, Valdair Bortoluzzi Simões e a Professora Marlene Mello, do PDT, são pré-candidatos para prefeito e vice-prefeita de Formigueiro. As pré-candidaturas são reflexos da coligação Progressistas com o PDT.

Ambos pré-candidatos têm vasta experiência na política da terra fofa. Valdair acumula mandatos como secretário de obras e trânsito, além de ser vereador da cidade. Marlene Mello acumula experiência como professora, diretora de escola, secretária municipal de educação e vereadora da cidade.

Simões e Marlene têm experiência comprovada com a política. Ambos concordam que Formigueiro tem problemas e dificuldades. Tanto Valdair, como Marlene, apostam em suas trajetórias políticas para fazer mais por Formigueiro.

Valdair diz estar satisfeito com a candidatura: ” acredito que posso fazer mais pelo povo de Formigueiro, tenho experiência, força de vontade e muito amor por esse chão”.