Vandalismo em Vila Nova do Sul

A Agência Banco do Brasil sofreu atos de vandalismo no município de Vila Nova do Sul, pedras foram jogadas contra os vidros danificando a entrada do banco.

De acordo com dados levantados pela nossa equipe, uma pessoa, com problemas mentais, teria assumido a autoria do ato, alegando estar indignada por ter sido colocada no SPC. Segundo relatos, a mesma pessoa já havia praticado outros atos da mesma natureza. Até o momento o caso esta sendo tratado como vandalismo, e não há registro de interrupção dos trabalhos do banco.