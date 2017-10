Veículo cai em buraco na Avenida Getúlio Vargas

O inusitado acidente aconteceu quando o veículo Corsa caiu em um buraco na Avenida Getúlio Vargas. Segundo informações da Brigada Militar o motorista não viu o buraco. O motorista declarou que a sinalização no local era inadequada e devido a falta de luz no local realmente não percebeu o buraco.

O sargento Acosta informou que há sinalização no local, entretanto no momento do acidente os postes da avenida estavam sem luz. Dificultando a visibilidade dos motoristas. A empresa de energia trabalha no local para o restabelecimento da luz.