Veiculo colide em reboque e cai em barranco

Um acidente na tarde desta quinta-feira (04) deixou dois ocupantes feridos. A colisão ocorreu na BR 392 em frente a transportadora Trevisol Transporte, quando a Saveiro com placas de São Sepé seguia em direção a Santa Maria e teria perdido o controle do reboque carregado de canos de PVC que estava acoplados ao veículo. Um Honda Civic com placa de Porto Lucena que seguia no sentido contrário acabou colidindo nos canos e acabou saindo da pista, caindo em um barranco às margens da BR.

O Motorista do Honda Civic Cristian Borowski e o passageiro Benomar Borowski estiveram escoriações nas mãos e foram encaminhados para o Hospital Santo Antônio. Já Neiva Borowski, mãe do condutor também estava no veículo e não se feriu.

Segundo os Bombeiros que atenderam a ocorrência, a família teve muita sorte, pois o local – cerca de 40 metros da colisão – em que o carro ficou é de difícil acesso, e em meio a muito mato.

O motorista da SW Saveiro Paulo Afonso de David, contou que teria perdido o controle do reboque, e durante a manobra para estabilizar, foi atingido pelo Honda Civic. Segundo o motorista do Civic, o reboque teria invadido a pista contrária e que a manobra foi muito rápida.

Paulo Afonso prestou auxílio à família e aguardava a chegada da PRF.