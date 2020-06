Veículo com placas de São Sepé se acidenta em Lajeado

Uma colisão, por volta das 12 horas desta quinta-feira, 25, na ERS-130, em Lajeado, resultou em danos materiais.

De acordo com informações , um Pálio, de Roca Sales e um Corsa Classic, de São Sepé, trafegavam no sentido Arroio do Meio/Lajeado, quando na altura do Km 71, junto à rótula de acesso à BR-386, ocorreu o choque traseiro entre os dois veículos.

Segundo os motoristas, o acidente ocorreu em razão de um terceiro veículo que trafegava pela alça de acesso entrou na rodovia. Ninguém ficou ferido.