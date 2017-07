Por volta das 9h15min o veículo Chevrolet Tracker LTZ, com placas IVD 5209 de São Sepé capotou ao fazer uma curva na BR-392, na “Curva da Morte”, a condutora do veículo, Luciana Elias, foi socorrida e passa bem.

De acordo com testemunha que estava no local, Luciana perdeu o controle do veículo no início da curva no sentido Caçapava do Sul/São Sepé, saindo da estrada e ao retornar capotou o veículo que parou no meio da BR-392.

(Fotos: Roberto John)