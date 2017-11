O sinistro aconteceu na esquina das ruas Clemenciano Barnasque com a Coronel Veríssimo, logo após as 20 horas. Um Ford KA de placas IIT 6043, incendiou, segundo o motorista por problemas elétricos. O condutor que é mecânico estaria levando o veículo para o proprietário. A equipe do Corpo de Bombeiros formada por Geninho, Donadel e Adelar foi acionada e, chegando rapidamente, conseguiram controlar o fogo impedindo que ele se alastrasse para todo o veículo.

Fotos: Anderson Vargas