Veículos colidem na BR-392 em São Sepé e deixam dois feridos

O acidente ocorreu por volta do meio dia desta sexta-feira, 20, na BR-392, na localidade da Vila Block. Os veículos envolvidos, um Classic com placas OPW 6499, de Vila Nova do Sul e uma Caminhonete S-10 com placas ISN 9095, de Pelotas. O motorista do Classic e o passageiro Éder Ribeiro de Souza ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento em Santa Maria. O motorista da Caminhonete S-10, Francisco Amaral, e o caroneiro não se feriram. Um dos feridos, Éder Ribeiro Souza natural da Vila Nova do Sul, atualmente residente em Formigueiro, onde trabalha como motorista da Prefeitura do Município, ficou por cerca de uma hora preso às ferragens, e foi preciso o auxilio de um trator, de um morador das proximidades, para liberá-lo. Bombeiros e SAMU prestaram toda assistência na ação. O nome do motorista do Classic ainda não foi divulgado.

O motorista da S-10 informou que saíram de Pelotas e estavam indo a Ijuí, onde iriam ser jurados em uma feira de animais amanhã.

(Fotos: Roberto John)