Veículos são roubados em São Sepé e recuperados em Santa Maria

Na noite de sexta-feira, 22, por volta das 23h45, aconteceu uma Ocorrência de roubo de veículo na rua Riachuelo próximo ao n° 1182, o veículo Saveiro placas NYA 8697, tinha na carroceria uma moto Kawasaki de trilha 450cc, de propriedade de Juliano Luiz Kinzel, morador na cidade de Florianópolis/SC.

Conforme apurado pela Brigada, Juliano havia negociado a venda da moto pela internet e teria vindo a São Sepé para realizar a entrega da venda, quando foi surpreendido pelos ladrões.

A Brigada Militar foi comunicada e deslocou a guarnição formada pelos Sds Rogério Rocha e Thomazeti, que ao fazer averiguação nas imediações e após informações, verificou que a camioneta havia se deslocado em direção a Santa Maria. Foi feito contato com o 1°Rgt que realizou uma barreira policial no trevo da Mademax onde o veículo foi abandonado e os dois indivíduos fugiram direção ao bairro próximo, não sendo possível localizar os indivíduos.

Foram recuperados o veículo e a moto e tomada as medidas cabíveis.