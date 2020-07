Vem aí a 1ª edição do Projeto “Circuito Cultural Virtual” 2020

O Projeto “Circuito Cultural Virtual” levará arte, cultura e entretenimento para milhares de pessoas, de forma gratuita e através da internet

Quem em sã consciência um dia poderia imaginar o que estamos vivendo hoje? Um confinamento forçado, por conta de um vírus que resolveu assolar toda a humanidade. Um vírus que não escolhe país, sexo, cor ou classe social e que veio mostrar que todos, afinal, somos iguais.

As consequências estão aí, e hoje vivemos em isolamento social. Porém a cada instante surge um atrativo, uma novidade a preencher os nossos dias, pois afinal, não sabemos como terminará e nem quando cessará.

Há, portanto, uma mudança maior de paradigma. As novas tecnologias de informação e comunicação, com a internet, as redes sociais digitais e seus derivados, antes tão novas e cheias de surpresas, tornam-se corriqueiras em tempos de Coronavírus, preenchendo os dias de isolamento social e, sendo a única alternativa de trabalho disponível para muitos artistas. O que antes era tão novo, hoje torna-se a única opção encontrada para alegrar os dias em casa.

E foi pensando nisso que a CMP Produções Culturais elaborou a 1ª edição do Projeto “Circuito Cultural Virtual”, que será realizado em ambiente virtual, de julho a outubro. A iniciativa tem como finalidade oferecer acesso à cultura através de shows musicais, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, workshop de produção audiovisual mobile, danças de salão e populares, brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais e de iniciação teatral.

As atividades poéticas, teatrais, circenses e musicais, foram pensadas para amenizar a rotina do isolamento social em função da Covid-19, oferecendo conteúdos culturais em formato digital beneficiando a população em geral e fazedores da cultura.

O acesso ao conteúdo cultural produzido se dará através das redes sociais facebook (CMP Produções Culturais), Instagram (cmpprodutora) e youtube (https://www.youtube.com/channel/UCRDBpMbY53a5tDjg75heJQQ?view_as=subscriber).

Ao todo, serão desenvolvidas 87 atividades ao longo do projeto que terá início neste mês de julho.

De acordo com a proponente, o projeto procura estimular a produção de eventos culturais em ambiente virtual, permitindo aos artistas superar os atuais desafios enfrentados pelo setor da cultura, levando arte, cultura, entretenimento e conhecimento com livre acesso.

O Projeto é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.

Aguarde a programação que será divulgada nos próximos dias em nossas plataformas digitais..

Franciele Volpatto

Assessoria de Comunicação do Projeto “Circuito Cultural Virtual” 2020