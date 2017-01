Vem ai a 2ª Edição “Parque Ambiental Festival”

E agora em dois dias para o público aproveitar um final de semana repleto de atrações musicais, de lazer e gastronômicas.

A 2ª Edição do “Parque Ambiental Festival – 2017” é um festival puramente voltado para a arte da música e da conscientização ambiental, visto que busca resgatar um dos locais mais importantes de lazer de São Sepé. A programação será realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro no Parque Ambiental Galeno Motta, local aberto e de grande amplitude, bem como contará com a apresentação de dez bandas locais.

O festival contará com shows musicais, oficinas variadas e uma feira interativa, voltando-se para a arte da música e de ações que fomentem o pensamento ecológico de modo consciente e ativo. O festival é uma iniciativa da Associação Glocal, organização que visa desenvolver projetos na cidade de São Sepé e região, e agora com parceria da JES Proart.

A primeira edição do Parque Ambiental Festival ocorreu em dezembro de 2015. Segundo os organizadores, a promoção só ocorreu devido ao patrocínio de algumas empresas privadas da região, das bandas locais e das atrações gastronômicas. Além, o festival contou com seis atrações musicais locais, três atrações gastronômicas, bem como atividades de slackline, cama elástica e vaca parada para o público visitante.

A 2ª edição do Festival busca, além da continuidade do evento, o resgate de um ambiente de lazer de grande importância para o Município, visto que o mesmo se encontra subaproveitado. “Com o Festival, pretende-se reunir o maior público possível para apreciação do evento, o qual, além de dispor de muita arte e cultura, irá atentar para a urgência em se discutir as problemáticas do meio ambiente e da música”, explica Everaldo Oliveira, diretor da JES Proart.

A programação contará com dez bandas locais (sendo cinco bandas no primeiro dia e cinco bandas no segundo dia), as quais receberão um troféu de participação e mais três shows musicais. Também feira criativa, a qual dará espaço para artesanatos, serviços gastronômicos e atividades esportivas/lazer, além de oficinas voltadas para a arte da música e conscientização ambiental.

Todas as atividades do festival terão acesso gratuito ao público, tornando o evento de fácil acesso e de inteira contribuição social e cultural. “Além do mais, nós, como gestores culturais, devemos atentar para eventos desta natureza e, atrelado aos mesmos, buscar alternativas de apoio aos festivais que estimulem ações sócias e culturais em um ambiente de lazer que pouco fora utilizado pela população, assim como o “Parque Ambiental Festival” se propõe”, finaliza Everaldo.

O Festival tem a produção de Cultural E.M Hoppe, a realização é de Glocal e JES ProArt e tendo como patrocínio da Cooperativa de Eletrificação Centro Jacui – Celetro e financiamento da Pró-Cultura/RS; Secretaria da Cultura; e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Confira a programação: Dia 04 de fevereiro

14 horas – Abertura do Festival com oficina musical e palestra com o tema “Rock Gaúcho”

15:30 horas – Show de abertura com a Banda Âmago

16:30 horas – Festival de Bandas Convidadas – 05 bandas

20 horas – Show de encerramento Banda Good Samaritans

Dia 05 de fevereiro

14 horas – Abertura do Festival com oficina musical e palestra com o tema “Rock Gaúcho”

15:30 horas – Festival de Bandas Convidadas – 05 bandas

19 horas – Show de encerramento com Banda Arde Rock