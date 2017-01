Vem aí a 3ª edição da Festa da Uva de São Sepé

A Festa da Uva 2017 de São Sepé acontece no próximo sábado , 28 de janeiro. O evento, que chega a sua terceira edição, ocorrerá na Rua Plácido Gonçalves, em frente ao Centro Cultural. Autoridades, promotores e soberanas da Festa, aguardam os visitantes a partir das 8 horas da manhã. O sucesso das duas primeiras edições da Festa motivaram os organizadores a dar continuidade ao evento que vem se consolidando como um dos mais importantes no calendário das festas do município. A programação que reúne centenas de pessoas na Praça das Mercês conta com várias atrações como shows musicais, apresentações artísticas, exposições, além do comércio de uvas, vinhos, sucos, geleias e cucas. A Festa da Uva é uma organização da Prefeitura Municipal, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju que também contam com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.