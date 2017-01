Atualizada: Cobertura desaba e causa estragos em empresa local

O Corpo de Bombeiros esteve no local e declarou que já foi feito um contato com a empresa construtora para que as devidas explicações sejam fornecidas e sejam feitos os reparos necessários. Segundo ainda levantamento do Corpo de Bombeiros a armação de metal está presa apenas no lado direito e não está descartado o risco de desabamento.

Fotos: Roberto John.