Vereador é suspeito de tentativa de homicídio em Formigueiro

Segundo informações da Brigada Militar, o fato caracterizado como tentativa de homicídio contra Glauco de Souza Vieira, ocorreu na localidade de Fundo do Formigueiro. O suspeito do atentado é o vereador Aci Cardoso. Ainda segundo a Brigada Militar, por volta das 8h20min, desta manhã, 30 de abril, o vereador compareceu de forma espontânea na Delegacia de Polícia Civil de Formigueiro para fazer um relato do ocorrido, em seu depoimento confirma ter disparado contra a vítima e que o fez porque foi perseguido por Glauco e alvejado pelo mesmo com disparos de arma de fogo.

Segundo informações prestadas pelo advogado da vítima, Dr Guilherme Hoffmeister, Glauco saiu de sua propriedade, pilotando uma motocicleta, quando foi perseguido pelo vereador Aci Cardoso, que por diversas vezes jogou a carro que dirigia contra a moto, na tentativa de desvencilhar-se daquela situação, Glauco parou a moto, e logo que o vereador o alcançou, desferiu um tiro contra ele.

“Glauco foi atingido no tórax no lado esquerdo, passando bem próximo ao coração, mas seu estado de saúde está estabilizado”. Declarou o advogado Guilherme.

O autor do fato ocorrido nesta manhã, 30 de abril, declara que o fez em resposta a uma tentativa de homicídio que afirma ter sido vítima na mesma localidade. O vereador declarou que foi surpreendido por disparos de arma de fogo, tendo pelo menos três tiros atingido o se veículo em março passado.

Sobre esse fato registrado por Aci no mês passado, Glauco só irá se manifestar em juízo, declara o advogado, que ainda salienta: “para comprovar que o Glauco não efetuou nenhum disparo, nós inclusive fizemos um requerimento ao delegado para que seja realizada uma perícia residual nas mãos dele. Foi recolhido um material preliminar e ele fará uma segunda perícia em Santa Maria, às 14h e 30min nas mãos e no local do ferimento, da lesão do tórax.”