Vereador Maninho pede licença para tratamento de saúde

O vereador Antônio Carlos Araújo Pinto – Dr. Maninho (MDB) protocolou na secretaria da Câmara de Vereadores de São Sepé um pedido de licença para tratamento de saúde. Amparado através de atestado médico, na forma do art. 215 e 216 do Regimento Interno da Casa, o pedido foi lido em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, 01.

De acordo com o regimento interno da Câmara, quando o afastamento de um Vereador ultrapassar 15 dias, é obrigatório a convocação do suplente. Após receber a lista de suplentes do Cartório Eleitoral local e o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara, a Presidente da Casa deve convocar o primeiro nome da lista de suplência. A relação oficial dos Vereadores suplentes por partido/Coligação eleitos no último pleito de 2016 foi informado através do Oficio 02/2020.

Desta forma, quem assume a vaga é Clarimundo Costa (MDB). A posse deverá ser dentro dos prazos regimentais. Clarimundo é o primeiro suplente do Movimento Democrático Brasileiro e obteve 371 votos nas eleições de 2016. Ele também foi vereador entre os anos de 2009 a 2012.

Na lista de suplência segue como segundo colocado o nome de Jucelino Filipini e logo após Marco Filipini, ambos do MDB.