Vereador Matheus Leão apresenta Programa de Fornecimento de absorventes íntimos nas escolas

Após ter seu PL aprovado na Câmara de Vereadores, na terça-feira, 27 de julho, o vereador Matheus Leão apresentou para a administração municipal o programa que busca fornecer absorventes para meninas em vulnerabilidade sociais, nas escolas do município.

Conforme conversa, o objetivo é oferecer um kit com cinco protetores menstruais laváveis e reutilizáveis, para cerca de 400 adolescentes carentes do município. Um modelo do absorvente foi apresentado na reunião desta terça-feira, 10 de agosto – esse, é composto por um tecido impermeável e respirável, muito resistente, que pode durar até 5 anos.

Após, a administração deverá realizar um trabalho de conscientização e educação sobre como usar ou como lavar os produtos. No encontro, estiveram presentes: o Prefeito Municipal João Luiz Vargas; a Secretária da Saúde, Carla Pinto; a Secretária Adjunta, Claret Neves; o Diretor do Escritório de Desenvolvimento, Leandro Gonçalves; e o ginecologista Luis Armando Simões Bairros.