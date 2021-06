Vereador Matheus Leão articula projeto de pavimentação para Estrada Municipal

No espaço regimental do grande expediente, na sessão ordinária de terça-feira, 22, o vereador Matheus Leão (PDT) destacou a inclusão de um trecho da estrada municipal Danúbio Gazen no programa estadual Pavimenta RS, lançado na segunda-feira, 21 em Porto Alegre e que contou com a presença do prefeito João Luiz Vargas, que na oportunidade protocolou o projeto que busca pavimentar o trecho entre a SER Iguaçu até o Bairro Zenari.

Em abril o vereador esteve na capital em visita a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, onde em conversa com o secretário Luiz Carlos Bussato tomou conhecimento do programa que tem como objetivo melhorar a estrutura de estradas que fazem a ligação da zona rural com a urbana, sendo uma via de acesso para o escoamento da produção da agricultura familiar, por isso a escolha desse trecho importante para o município e onde residem dezenas de famílias.

No mesmo mês, Matheus protocolou na Câmara um pedido de providências para que o Executivo desse seguimento nas obras naquela localidade, que começaram em janeiro com o conserto da sub base e base da estrada, dando um suporte necessário para a colocação do calçamento que será implantado pelo programa.

São Sepé foi o primeiro município a protocolar o projeto no programa. “Esse trabalho só foi possível com o nosso empenho junto a secretaria estadual e aos servidores da prefeitura que encaminharam uma documentação técnica bem embasada”, afirmou o vereador.

Indicação para Planalto Transportes

Na sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Matheus Leão protocolou um pedido de indicação enviado para a Planalto Transportes, cobrando a regularização do transporte de passageiros da linha São Sepé/Santa Maria/São Sepé. De acordo com Leão, vários usuários reclamam da super lotação dos ônibus, já que os horários são reduzidos durante a semana. O vereador também solicitou a retomada da linha São Sepé/Porto Alegre que está suspensa.