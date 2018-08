Vereador pede ao governo do Estado reforço na segurança

Os índices de criminalidade em São Sepé em 2018 e o baixo efetivo dos órgãos de segurança pública acenderam o sinal de alerta e motivaram o vereador Renato Rosso (PP) a encaminhar um requerimento, aprovado pela Câmara, ao governo do Estado. O documento pede que o Comando da Brigada Militar informe sobre as condições do efetivo de policiais militares no município e a relação de brigadianos interessados em exercer suas atividades em São Sepé.

De acordo com o vereador, existe um banco de transferências de policiais que gostariam de vir trabalhar no município. “Tem uma lista de espera de quase 50 nomes, por isso esse requerimento para que possamos levar até o governo em caráter de calamidade pública”, afirmou Renato.

O vereador, que também é policial civil, ressaltou os números da violência em São Sepé. Além disso, ele também falou sobre o trabalho de investigação que já resultou em prisões e elucidação de crimes. Ao todo, já foram feitas mais de 60 prisões no município de janeiro até agora. “Em toda a região policial comandada por Santa Maria, São Sepé ficou em segundo lugar em prisões, agora neste ano, estamos disparado na frente, nenhuma delegacia prendeu mais que nós”, disse Renato. “É uma preocupação dos nossos colegas com relação à segurança na nossa cidade”, finalizou o vereador, que obteve apoio dos demais parlamentares na aprovação dos requerimentos, que agora serão encaminhados à secretaria de Segurança Pública do Estado para que sejam respondidos.