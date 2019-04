Vereadora de Formigueiro participa da Marcha dos Vereadores

Acontece em Brasília, nesta semana, a Marcha dos Vereadores que é organizada pela União dos Vereadores do Brasil (UVB) e a Plenária Assessoria. Giselda Bassan está participando do encontro e representa a câmara de Formigueiro no evento que reúne vereadores do Brasil todo.

No centro dos debates está o fortalecimento dos municípios, para que sejam reconhecidos, como entes federados autônomos, e que tenham recursos suficientes para atender os munícipes.

De acordo com a vereadora, a marcha é importante porque demonstra que a força do municipalismo passa pelas câmaras de vereadores que são a base da democracia, sendo o representante mais próximo do cidadão. “A proposta é um federalismo mais social, melhor distribuição dos recursos para as cidades e menor participação do estado na vida das pessoas”, destacou Giselda.

De acordo com dados da própria UVB, ao todo o Brasil conta com 57.941 vereadores.