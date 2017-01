Vereadora propõe criação de Banco Municipal de Alimentos

A vereadora Maria Silveira (PP) reuniu-se com o prefeito em exercício, Kéio Santos (PP), na segunda-feira (16), para apresentar a proposta de criação de um Banco Municipal de Alimentos em São Sepé. Maria já protocolou na Câmara de Vereadores um Pedido de Providências ao Executivo, que deve ser apreciado pelos demais parlamentares na primeira sessão ordinária da Casa, após o recesso. Kéio enfatizou frisou a importância de a vereadora ter procurado o executivo para debater sobre o assunto.

Anexo ao Pedido, a vereadora apresenta como modelo um projeto similar implantado no município de Goiânia (GO). A ideia do Banco é criar uma rede socioassistencial para que a arrecadação e distribuição de alimentos seja sistemática. Ou seja, pessoas e entidades beneficentes que necessitam de cestas básicas terão cadastro no banco e assim os alimentos recolhidos em eventos beneficentes, oriundos de doações de empresas privadas ou mesmo de pessoas físicas. A proposta é que o Banco seja um projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Maria explicou que pretende trabalhar além da propositura em plenário. “Queremos buscar parcerias com empresas para que nunca faltem alimentos neste banco. Por isso iremos visitar algumas instituições e buscar interessados em fazer parte desta rede”, explica.