Vereadores aprovam criação do Conselho Municipal de Trânsito

São Sepé terá um novo órgão, que deve participar da construção das políticas de Mobilidade Urbana do município. Foi aprovado pelo Legislativo, na sessão de terça (14), o Projeto de Lei que institui o Conselho Municipal de Trânsito, o Comtran, de autoria do Executivo. Até o momento, o município contava com a Comissão de Trânsito e Transporte (CMTT), órgão criado antes da Constituição Federal de 1988 e anterior à legislação que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/1997).

Protocolada na Câmara de Vereadores em abril de 2016, a proposta chegou à votação quase um ano depois, com seis emendas. A classe dos taxistas acompanhou de perto as sessões que tiveram o assunto em pauta. As emendas do ex-vereador João Otávio Pitelkow (PP) e dos atuais vereadores Gilvane Moreira (PP) e Renato Rosso (PP) alteraram o número de representantes e acrescentaram entidades para participação do Conselho.

No texto original, o Comtran seria composto por treze membros. Com as alterações ao projeto, o órgão passou a ser composto por 15 membros, estes dois novos representando as associações de bairro e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro). Confira abaixo a lista de entidades.

Outra retificação feita na matéria surgiu de uma reivindicação dos taxistas. O PL determinava que uma das atribuições do Comtran era a fixação do número de pontos de táxi na cidade e interior. Emenda do vereador Gilvane Moreira (PP) retifica que a fixação do número de táxis dependerá de lei municipal específica.

O que fará o Conselho Municipal de Trânsito?

O Conselho deve auxiliar o sistema de trânsito, transporte individual e coletivo, fiscalizar e acompanhar ainda a implementação do Plano de Mobilidade Urbana. O órgão deve ter participação em todas as decisões sobre transporte público. Segundo a justificativa da administração municipal para a o projeto, o Comtran permitirá que haja “não apenas a defesa de interesse privado em detrimento do interesse público e a construção de uma política amplamente debatida com os usuários”.