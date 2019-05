Vereadores aprovam nome do novo Ginásio de Esportes

Em apreciação durante Sessão Ordinária realizada na última terça-feira (21), os Vereadores aprovaram a denominação de Ubirajara Ferreira Pires ao novo Ginásio de Esporte que fica localizado às margens da Av. Marechal Idelfonso de Morais, no bairro Vitória. Após a finalização das Obras, o local receberá o nome de Ginásio Municipal Ubirajara Ferreira Pires. Bira do Cartório como era conhecido, foi desportista municipal, onde participava junto a Sociedade Esportiva Iguaçu. O Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2019 é de autoria do vereador Gilvane Moreira.

Biografia:

Ubirajara Ferreira Pires, natural de São Sepé, filho de Tibiriçá Correa Pires e Norma Talleyrand Ferreira e era irmão de Lisandro Ferreira Pires.

Ubirajara faleceu em 21 de março de 2007 e deixou um filho, Matheus de Paula Simões Pires com sua companheira Valéria Rosa de Paula.

Ubirajara começou sua atividade profissionais no Tabelionato de Registros Especiais 1994, onde trabalhou por 10 anos. Após, trabalhou com muita dedicação no setor de compras da Prefeitura Municipal de São Sepé no ano de 2005.

Sua atuação junto à comunidade sepeense foi através do esporte, onde participava junto à Sociedade Esportiva Iguaçu e chegou à Presidência do Clube. Ubirajara se dedicava sempre para o crescimento do clube onde veio a falecer em um acidente quando trabalhava em melhorias para a entidade.