Vereadores aprovam repasse de recursos para Entidades Sepeenses

Em mais uma Sessão Extraordinária durante pandemia de Covid-19, os Vereadores sepeenses reuniram-se na tarde de quarta-feira (08), para a apreciação e votação de Projeto de Lei – PL do Executivo Municipal. O encontro foi realizado no Plenário Gaspar Martins na Câmara Municipal de Vereadores de São Sepé.

O Projeto de Lei Ordinária aprovado por unanimidade foi o de nº 19 de 2020 do Executivo Municipal, no qual autoriza firmar termo de fomento e repassar R$ 95.151,96 (noventa e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para a Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo e dá outras providências. O referido PL, regulamenta o repasse as entidades já previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Durante a Sessão, medidas de prevenção contra o contágio do Covid-19 foram realizadas conforme orientações do Ministério da Saúde. Os Vereadores e funcionários acima de 60 anos não foram obrigados ao comparecimento durante a Sessão Extraordinária. O vereador Tavinho Gazen utilizou a faculdade de manifestar sua opinião e seu voto de forma remota (através de vídeo), opinando favoravelmente ao Projeto. O Vereador utilizou esta ferramenta por ser de grupo de risco em razão de sua idade, mas que não poderia deixar de manifestar seu voto a um projeto q levará recursos a tão importantes entidades. Os Vereadores Dr. Maninho e Eto Vargas não compareceram para apreciação, já os vereadores Lauro Ouriques e Zilca Camargo estiveram presentes e seguiram as orientações recomendadas.