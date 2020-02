Vereadores aprovam três projetos durante Sessão Extraordinária

Em mais uma Sessão Extraordinária, os Vereadores sepeenses reuniram-se na manhã de terça-feira, 11, para a apreciação e votação de três Projetos de Leis do executivo Municipal. O encontro foi realizado no Plenário Gaspar Martins na Câmara Municipal de Vereadores de São Sepé.

Entre os Projetos apresentados pelo Executivo, estão dois Projetos de Lei que autorizam a abertura de créditos para a Secretaria de Saúde do município. O PL 009/2020, autoriza abertura de crédito adicional especial para aditivação da obra de ampliação e reforma do ESF Pontes, no valor de R$33 mil e o PL 010/2020 que aprova a abertura de crédito adicional suplementar para receber da União o auxilio financeiro de R$ 199.420,00. Este valor repassado é especifico para aquisição de um veículo de pequeno porte e material permanente para Unidades de Saúde, bem como transporte de pacientes (ambulância).

Por fim foi aprovado o Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a contratar de forma emergencial um Agente Social para exercer suas funções junto ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. O novo servidor terá carga horária de 30 horas semanais. A contratação obedecerá ao Processo Seletivo simplificado, de forma a garantir a oportunidade de acesso ao cargo a profissional habilitado.