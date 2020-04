Vereadores de Vila Nova do Sul devolvem parte de salários e de diárias

Na manhã desta quarta-feira, 1° de Abril, o Presidente da Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul, Renato Giuliani, juntamente com o Vereador Alexandre Moura, entregaram ao Prefeito José Moura, um ofício autorizando a devolução antecipada no valor de 30.000,00, para os cofres da prefeitura.

A Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Sul, decidiu devolver para os cofres do executivo municipal, valores descontados da dotação orçamentária de 2020. Valores esses, que conforme acordado entre os vereadores, serão extraídos dos salários dos vereadores e também das reservas de diárias para o exercício da Casa em 2020. O valor a ser devolvido soma R$ 30.000,00, que serão extraídos da seguinte forma: R$ 15.000,00 dos salários dos vereadores e R$ 15.000,00 das diárias. A destinação desta verba é para reforçar as ações emergenciais no combate ao Covid19 e serão utilizadas através da secretaria de saúde do município e também através da pasta da assistência social , que terá um fundo extra para ações de emergência, como compra de cestas básicas e material de higiene. A medida visa o engajamento de todos no combate ao coronavirus, a nota foi assinada pelo presidente da Casa, vereador Renato Giuliani, pelo vice presidente José Alexandre B. de Moura, pelo secretário Carlos Andreazza e conta com apoio dos demais pares.