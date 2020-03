Vereadores do PDT anunciam R$ 200 mil em emenda parlamentar

A Bancada do PDT em São Sepé anunciou na manhã desta terça-feira (31), o valor de R$ 200 mil reais destinado para o Hospital Santo Antônio e para a Comunidade Antônio e Maria. O objetivo do recurso é de investimento na estruturação de Unidade de atenção especializada em saúde e também na prevenção de uso de drogas, cuidados e reinserção social de pessoas e famílias que tem problemas com álcool e outras drogas.

A indicação de emenda é do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT/RS) e visa atender as necessidades do município nas áreas de saúde e cidadania. Segundo o Deputado estes recursos serão utilizado no custeio e investimento para aquisição de equipamentos para as entidades e consequentemente servirão para o combate ao Coronavírus.

A conquista foi comemorada pelos vereadores Tavinho Gazen e Zilca Camargo. “Nós trabalhamos diretamente junto ao deputado Pompeo para trazer esta emenda para a nossa cidade. Indicamos as áreas de saúde e assistência social para que o valor seja utilizado no combate contra a propagação do vírus Covid-19. Temos a certeza que estes recursos irão ajudar muito na questão da prevenção da doença em nossa comunidade”, afirmou a vereadora Zilca Camargo.

O recurso é oriundo do orçamento da União, junto ao Ministério de Saúde e para que chegue ao município, o Executivo Municipal e o Hospital Santo Antônio devem realizar os devidos cadastramentos das referidas emendas.