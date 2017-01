Vereadores emitem nota de repúdio contra o Executivo Estadual

Na primeira reunião de trabalho do mandato, os vereadores da Câmara Municipal de São Sepé, debateram, além de pautas internas, a elaboração de uma Nota de Repúdio, manifestando apoio e solidariedade aos servidores estaduais em relação à política adotada pelo Executivo Estadual no pagamento dos salários e do décimo terceiro salário, que deverá ser pago em doze vezes. O documento será encaminhado a todas as bancadas da Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado.

Com isso, os parlamentares pretendem sensibilizar as bancadas sobre a situação dos servidores estaduais. O presidente da Câmara, vereador Eto Vargas, do PP, explicou que os parlamentares decidiram chamar a atenção para o reflexo que a medida está tendo em nível local. “Além das centenas de servidores que estão sofrendo as consequências do parcelamento, o comércio local sentiu e ainda sentirá o impacto econômico”, resumiu.

Confira a Nota na íntegra: