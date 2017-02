Vereadores recebem prefeito para tratar de obras públicas

A convite do presidente da Câmara, vereador Eto Vargas (PP), o prefeito Léo Girardello (PP) esteve na Câmara de Vereadores, na manhã de quinta-feira (2). Léo esteve reunido com vereadores de oposição e situação no gabinete do presidente para fazer esclarecimentos sobre o andamento de uma série de obras no município.

Entre as ações citadas citadas, Léo deu informações sobre a situação da construção da creche do Bairro Londero, que não foi concluída pela empresa licitada e vem sendo alvo de vandalismo. De acordo com o prefeito, a MVC Componentes Plásticos, do Paraná, foi licitada pelo Governo Federal e abandonou o canteiro de obras, alegando falta de repasses pela União. O Governo Federal diz que fez os repasses. A situação é a mesma em mais de 200 municípios onde a mesma empresa venceu a licitação e tinha o compromisso de entregar os prédios.

A prefeitura moveu ação judicial contra a empresa e a justiça determinou o pagamento de multa diária ao município. O saldo já soma cerca de R$ 2,6 milhões. A obra estava orçada em R$ 1,5 milhão. De acordo com Léo, a empresa tem acionistas como a Marcopolo (Caxias do Sul/RS) e Artecola (Campo Bom/RS) e por isso tem condições de arcar com o pagamento da multa ao município. A escola infantil prevê o atendimento de 120 alunos por turno em São Sepé. “Iremos à Brasília, no Ministério da Educação e Cultura (MEC), buscar mais informações para a retomada das obras”, disse o prefeito.

O presidente da Casa ressaltou a importância da aproximação dos vereadores com o a Administração Municipal: “Esta é a forma do prefeito trabalhar, com transparência de todos os atos do governo. Foi com essa proposta que ele construiu a reeleição e está cumprindo isto em seu segundo mandato. Ele deixou as portas da prefeitura abertas ao Legislativo, o que facilita nosso trabalho como fiscalizadores. Quem ganha é a comunidade”, disse Eto.