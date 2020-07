Vereadores reúnem-se com representantes do Funcionalismo Público

Com a apresentação em Plenário dos Projetos de Leis 029 e 033 de 2020, referente a alteração da contribuição dos servidores e de cotas patronal sobre o Regime Próprio de Previdência – RPPS, foi realizado na manhã de quarta-feira (08), no Plenário Gaspar Martins, uma reunião com representantes do Sipromuss, Simuss e direção do RPPS. O encontro foi realizado com todas as recomendações do Ministério da Saúde.

Durante as representações, a presidente do Sindicato dos Professores Municipais Rozangela Freitas, salientou que a maior preocupação é com o congelamento dos anuênios em meio a pandemia, e lembrou da falta de dialogo entre a categoria e gestão municipal. “Temos a maior dificuldade em dialogar com a Secretaria de Educação sobre o cumprimento de normas que são impostas”, ressaltou.

Gastão Kelling representando a direção do RPPS, falou sobre a arrecadação de fundos de aposentadoria de servidores e a necessidade da alteração das alíquotas, conforme estabelece as Leis Federais. “Sabemos que é complicado fazer a alíquota de forma de forma progressiva por conta de termos baixos salários em nosso funcionalismo público, porém é necessário”, lembrou Gastão. Ele ainda salientou que o fundo arrecada cerca de 75 mil reais a menos que a folha de pagamento, sendo assim uma das medidas encontradas para manter o fundo do RPPS, é o aumento da alíquota estipulada pelo Governo Federal.

A classe do funcionalismo relata que aceita o parcelamento do passivo, porém não é favorável ao parcelamento da contribuição patrimonial. “Defendemos que o parcelamento seja feito somente com o passivo”, defende Euclides Aires. Funcionários sugeriram que o fundo teria que ser muito bem cuidado e que o conselho municipal do RPPS terá que dar mais publicidade e informações sobre o fundo, para que seja de fácil entendimento pela comunidade.

Os Vereadores manifestaram suas preocupações sobre os Projetos de Lei, e relataram que irão analisar minuciosamente cada artigo, para que assim não fique desfavorável a nenhum lado. Os PLs estão tramitando na Câmara de Vereadores, eles estão passando por analise das Comissões Permanentes e irão à discussão e votação em plenário a partir da próxima terça-feira (14), durante a Sessão.