Vereadores visitam Presídio Estadual de São Sepé

O presidente do Legislativo sepeense, o vereador Paulo Nunes (PSB), juntamente com o vereador Humberto Pires Stoduto (PP) realizaram uma visita ao Presídio Estadual de São Sepé nesta última quinta-feira, dia 18. Durante o encontro conversaram sobre diversos assuntos, realizaram visita às dependências e ouviram por parte dos agentes penitenciários quais as principais necessidades no atual momento da casa prisional.

Dentre as principais demandas apresentadas aos vereadores, está o espaço físico do prédio, que foi construído para abrigar entre 55 e 65 apenados, mas conta hoje com 110 presos. Além disso, foram discutidas a precariedade no saneamento básico e a dificuldade na implantação de projetos de ressocialização.

Os vereadores ainda acreditam que três seriam as principais necessidades: a construção de uma nova sala de aula, a ampliação e reforma da cozinha e reformas no ambiente interno e externo do Prédio que já está se deteriorando.

Após a visita, os Vereadores falaram das precariedades e concluíram que devem buscar recursos através de empresas privadas para a reforma. “Podemos buscar recursos nas empresas locais. A Casa Prisional entra com a mão de obra, e a comunidade pode ajudar com o material de construção”, diz Humberto Stoduto.

O presidente do Legislativo conta ainda que o trabalho social deve ser realizado cada vez mais dentro dos Presídios. “Temos que trabalhar para ressocializar estas pessoas, e para isso temos que ter condições mínimas de higiene e bem estar, além de trabalhos e educação”, finaliza Paulo Nunes.