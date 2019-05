Viaduto de São Sepé opera em meia pista

O viaduto sobre a BR-392 está em meia pista devido a obras para o conserto de uma cratera causada pelo excesso de chuvas em uma das cabeceiras.

O secretário de Obras Janir Machado esteve no local e acionou os técnicos do Denit que estão avaliando a situação.

As obras já estão em andamento e a previsão é que esta noite a pista bloqueada (sentido bairro-centro) seja liberada para o trânsito.

Um problema ocorreu durante o conserto da cratera, acidentalmente foi quebrado o cano de abastecimento de água da Corsan, causando o interrupmento do fornecimento para toda a parte oeste da cidade. De acordo com o técnico da Corsan que estava no local, o fornecimento será normalizado por volta da meia noite de hoje.

A prefeitura municipal divulgou uma nota a respeito dos transtornos no viaduto.

Veja nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Obras informa que já está trabalhando para solucionar o problema no viaduto de acesso a São Sepé.

Durante a noite, um buraco se formou na lateral da construção por conta do volume de chuva. Assim que o fato foi comunicado à administração, equipes se deslocaram até o local para avaliar a situação e controlar o tráfego.

Conforme o titular da pasta, Janir Machado, não existem danos estruturais, e o trânsito, que está em meia pista por conta do trabalho dos operários e máquinas, deve ser liberado assim que técnicos do DNIT chegarem ao município para a finalização do reparo. A previsão é que isso ocorra até o final da tarde. Os motoristas que circularem pelas imediações devem ter atenção redobrada.