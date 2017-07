Vila Block sedia a 12ª Festa do Colono-2017

Em sua 12ª edição, os organizadores receberam cerca de 800 produtores, além da comunidade e visitantes em geral. Comemorada oficialmente em 25 de julho, o dia de brincadeiras e confraternização ocorre neste sábado, 29, a partir das 9h. A associação de Produtores Rurais da Vila Block está entre as 23 ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé (STR). Itinerante, a Festa do Colono já ocorreu nas comunidades de Mata Grande, Mãe de Deus, São Vicente, Passo dos Freire, São José e este ano acontece na Vila Block. “O princípio da festa é comemorar o Dia do Colono, e o lucro da venda de alimentos e artesanatos vai para as associações”, explica Gilvane Moreira, presidente do STR. As Brincadeiras da 12ª Festa do Colono na Vila Block começaram às 9h com a presença de autoridades, convidados , comunidade representantes da Emater e secretarias municipais de Agricultura e Esportes. Após o sorteio das equipes, iniciaram os jogos rurais. Marcam momentos de diversão , o futebol, pife, bocha, jogo do osso, vaca parada, bodoque, cabo de guerra, serrote, corrida do saco e carrinho de mão. Os vencedores do maior número de provas ganharão, além de brindes, o Troféu Participação. Aconteceu também desfile e escolha das soberanas e do casal melhor caracterizado. Nesta edição as eleitas a rainha e princesas da festa foram: Rainha: Jéssica Pereira Paim do Cerrito do Ouro; 1ª Princesa: Ingrid Fantinel Baldissera da Mata Grande e 2ª Princesa: Vanessa Pissani Darós representante da Vila Block .As brincadeiras vão até o final da tarde. A 12ª Festa do Colono é promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé e Associação dos Produtores Rurais da Vila Block.

